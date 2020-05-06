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У Росії повідомили про самогубство мільярдера

Новини » Надзвичайні події     06.05.2020 - 18:11
У Росії повідомили про самогубство мільярдера
Фото: Дмитрий Босов (point.md)

Стан Босова оцінювалося в 1,1 мільярда доларів

У Російської Федерації повідомили про самогубство мільярдера Дмитра Босова. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що Босов покінчив з собою в ніч на 6 травня у своєму будинку в підмосковному селищі Усове. У правоохоронних органах РФ підтвердили інформацію про те, що вночі поліція виїжджала на виклик пов'язаний з самогубством у Усово.

На даний момент офіційно інформацію про смерть Босова ніхто не підтвердив.

Дмитро Босов є власником компаній "Сибантрацит" і "Востокугль". У списку найбагатших бізнесменів Forbes в 2020 році він обіймав 86 рядок. Його стан оцінювався в 1,1 мільярд доларів.

Раніше РБК-Україна писало, що в аннексированном Криму за дивних обставин продовжують гинути російські чиновники. За кілька років у Криму загинули чотири і зникли ще два чиновника.

Також повідомлялося, що в Одесі біля будинку виявили тіло депутата Фонтанського сільської ради, який вистрибнув з балкона. Загиблий був головою земельної комісії сельсоветова.

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