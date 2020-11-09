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У Росії солдат розстріляв товаришів по службі, є загиблі

Воронеж, Понеділок 09 листопада 2020 11:55
У Росії солдат розстріляв товаришів по службі, є загиблі
Фото: російська армія (structure.mil.ru)
Автор: РБК-Україна

У Воронежі Російської Федерації солдат розстріляв своїх товаришів по службі. В результаті інциденту загинули три особи.

Про це йдеться на сайті Слідчого комітету РФ.

Повідомляється, що військовослужбовець строкової служби вранці 9 листопада вбив офіцера з допомогою сокири, заволодів його табельною зброєю і розстріляв товаришів по службі. Двоє з них загинули, ще один поранений.

Також повідомляється, що підозрюваний зник. Слідство розкрило його ім'я - Антон Макаров, на нього відкрито справу за вбивство двох або більше осіб і крадіжку зброї. Щодо нього вже призначено судові експертизи та перевірки для встановлення психічного стану. При цьому нападник ще розшукується.

Нагадаємо, раніше в Нижегородській області Росії хлопець влаштував хаотичну стрілянину по людям на вулиці і на автобусній зупинці, внаслідок чого загинули три особи і ще троє були поранені. За даними поліції, він захоплювався комп'ютерними іграми і вогнепальною зброєю.

Раніше в Івано-Франківську невідомий прямо на вулиці влаштував стрілянину. В результаті постраждали двоє чоловіків, але у одного з поранених був травматичний пістолет і він зробив кілька пострілів у нападника.

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