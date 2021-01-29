Генсек ООН: грошей 10 мільярдерів вистачило б на вакцини для всіх

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш вважає, що грошей, зібраних десятьма найбільшими мільярдерами за кризу, викликаний пандемією коронавіруса, вистачило б на те, щоб оплатити вакцинацію для всіх та всюди в усьому світі. За рік статки мільярдерів у всьому світі збільшилося на 3,9 трлн доларів.

Про це він заявив на прес-конференції в четвер, пославшись на доповідь британської неурядової організації Oxfam.

Гутерріш зазначив, що "грошей, накопичених десятьма найбільшими мільярдерами світу під час кризи, буде більш ніж достатньо, щоб не допустити скочування кого б то не було в убогість в результаті пандемії".

Загальний стан в даний час складає 11,95 трлн доларів, що еквівалентно сумі, яку уряди країн «великої двадцятки» витратили на боротьбу з пандемією.

Раніше генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш отримав щеплення від коронавіруса. Він описав 2020-й рік, назвавши його роком смерті, катастроф і відчаю, і висловив надію, що зараз настане рік відновлення світу.