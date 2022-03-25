У Росії санкції призвели до дефіциту антидепресантів і протизаплідних засобів

Росіяни кинулися запасатися антидепресантами, снодійними і протизаплідними засобами. Це пов'язано з відходом з російського ринку деяких виробників ліків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Дані про продажі, зібрані аналітичною компанією DSM Group, показали, що з 28 лютого по 13 березня росіяни купили в аптеках 270,5 млн лікарських засобів на 98,6 млрд рублів (1,04 млрд доларів). Це можна порівняти з даними продажів за весь січень, коли росіяни купили в аптеках 288 млн товарів на 100 млрд рублів.

Останні дані свідчать про зростання попиту на препарати іноземного виробництва. Зокрема, різко зріс попит на антидепресанти, снодійне, інсулін, протиракові й серцеві препарати, гормони та протизаплідні засоби. У деяких російських виробників ліків також виникають проблеми з пошуком інгредієнтів, необхідних для виробництва їх продукції.