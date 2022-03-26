У Росії через розкрадену техніку застрелився командир танкового полку, - ГУР

За даними української розвідки, в Росії застрелився командир танкового полку. Інцидент стався після того, як при розконсервації танків з'ясувалися масштаби розкрадання військової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Головного управління розвідки Міноборони.

Повідомляється, що окупанти намагаються відновити втрати в Україні за рахунок техніки, знятої з тривалого зберігання. Зокрема, в Брянській області недалеко від кордону з Україною противник розгорнув ремонтно-відновлювальну базу, щоб поставити в стрій розконсервовані танки.

"В цілому РФ часто стикається з проблемою неможливості оновлення техніки після "розконсервації" зі складів. З бойових машин повністю розкрадено оптичні прилади та електроніка з вмістом дорогоцінних металів", - йдеться в повідомленні.

За даними розвідки, в російській в 4-й танковій дивізії з'ясували, що з 10 розконсервованих танків лише один знаходиться в більш-менш працездатному стані. Решта - повністю розукомплектовано.

"У частини з них немає навіть двигунів. В даний час плани з передачі на фронт техніки, знятої зі зберігання, фактично зірвані. За наявною інформацією, командир 13-го танкового полку 4-ї танкової дивізії РФ застрелився", - додали в ГУР.