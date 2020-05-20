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У Росії розбився військовий вертоліт, екіпаж загинув

Новини » Надзвичайні події     20.05.2020 - 10:11
У Росії розбився військовий вертоліт, екіпаж загинув
Фото: вертоліт Мі-8 (mil.ru)

Вертоліт здійснив жорстку посадку на безлюдній місцевості

Російський військово-транспортний вертоліт Мі-8 розбився в результаті жорсткої посадки в Підмосков'ї. Всі, хто були на борту, загинули.

Про це повідомляють росСМИ.

Як повідомляється, інцидент стався за 20 кілометрів від міста Клин близько 20:00 під час виконання навчально-тренувального польоту. Вертоліт здійснив жорстку посадку на безлюдній місцевості, в результаті чого загинули три людини. Політ виконувався без боєкомплекту.

В Міноборони РФ припускають, що причиною катастрофи могла стати технічна несправність. До місця події вилетіла комісія головного командування Повітряно-космічних сил РФ.

Нагадаємо, літак пілотажної групи канадських повітряно-військових сил (ВПС) The Snowbirds розбився біля аеропорту міста Камлупс в провінції Британська Колумбія. Він зазнав краху незабаром після зльоту. Пізніше стало відомо про загибель одного з членів команди.

Раніше повідомлялося, що в Сполучених Штатах Америки недалеко від міста Брукс (штат Джорджія) зазнав аварії навчально-тренувальний літак Королівських Військових збройних сил Канади CT-144 Tutor.

Автор: Андрій Козловський

Теги Новини України Російська Федераціявійськовівертолетэкипаж
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