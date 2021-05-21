У Росії робітники отруїлися метаном на очисних спорудах. Загинули щонайменше 10 людей

На території селища Дмитриадівка Неклиновського району неподалік від Таганрога на очисних спорудах стався викид метану. Загинули щонайменше 10 людей.
Про це повідомляє ТАСС.
Повідомляється, що ще кілька людей знаходяться в колекторі.
"10 загинули, четверо в лікарні, ще кілька в колекторі", - йдеться в повідомленні.
У Слідчому комітеті Росії повідомляють, що за фактом загибелі робітників порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 217 КК РФ (порушення вимог промислової безпеки небезпечних виробничих об'єктів, що спричинило з необережності смерть двох і більше осіб).
Нагадаємо, під Дніпром чоловік помер від отруєння каналізаційними газами.
Також раніше повідомлялося, що у Києві невідомою речовиною в квартирі отруїлася сім'я і три медика.