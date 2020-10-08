У Росії пригрозили відповіддю на санкції через Навального

Росія готова дзеркально відповісти на санкції Німеччини та Франції за отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Росія не бачить жодних доказів того, що Навального дійсно отруїли.

Про це заявила речниця російського міністерства закордонних справ Марія Захарова в ефірі телеканалу "Дождь".

"Санкції, обмежувальні заходи, стоп-листи завжди у міжнародних відносинах приводять до одного - до відповідних заходів", - наголосила вона.

Захарова стверджує, що Захід нібито використовує ситуацію з отруєнням Навального як привід для введення чергових антиросійських санкцій замість того, щоб розібратися у ситуації.

Нагадаємо, вчора МЗС Франції повідомило про підготовку санкцій проти Росії за отруєння Навального. Підготовкою санкцій займається Берлін та Париж. Введення санкцій проти Росії вже підтримали у Британії та Нідерландах.

Як заявляв глава МЗС Німеччини Хайко Маас, Берлін введе санкції за отруєння Навального на підставі висновків Організації по забороні хімічної зброї.

Крім того, французьке видання Le Monde розкрило деталі нових антиросійських санкцій за отруєння Навального.