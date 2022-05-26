В Росії запропонували створити особливу економічну зону на Донбасі

В Росії заявили про можливість створення особливої економічної зони на території Донбасу. Нібито, там відкрилися “унікальні можливості для освоєння нових ринків”.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "Коммерсант"
За словами першого віцеспікера Ради федерації Андрія Турчака, необхідно дати податкові пільги підприємствам, які будуть відкривати свої філії на території Донбасу, за умови, що вони створюватимуть робочі місця для мешканців й платитимуть їм зарплату.
Аби запровадити особливу економічну зону, Турчак запропонував:
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.