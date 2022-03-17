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У Росії поховали заступника командира авіаполку, якого вбили на війні в Україні

Фото: Збройні Сили Російської Федерації (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Роман Мирончук

У російському Воронежі поховали заступника командира авіаційного полку підполковника Олега Червова, якого вбили 16 березня на війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Новости Воронежа".

"Городянин загинув під час спецоперації на території України", - йдеться в російському виданні.

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у зв'язку із загибеллю кавалера Ордена Мужності висловив свої співчуття. Він також зазначив, що загиблий навчався і служив у Воронежі.

Зазначимо, що, за даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати російських військ склали близько 13 800 особового складу. Крім того, українці знищили понад 400 ворожих танків і 100 вертольотів.

Ми також писали про те, що з початку повномасштабної війни в Україні загинули 103 дитини. При цьому ще понад 100 дітей отримали поранення.

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