У Росії поховали заступника командира авіаполку, якого вбили на війні в Україні

У російському Воронежі поховали заступника командира авіаційного полку підполковника Олега Червова, якого вбили 16 березня на війні в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Новости Воронежа ".

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв у зв'язку із загибеллю кавалера Ордена Мужності висловив свої співчуття. Він також зазначив, що загиблий навчався і служив у Воронежі.

"Городянин загинув під час спецоперації на території України", - йдеться в російському виданні.

Зазначимо, що, за даними Генерального штабу ЗСУ, з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати російських військ склали близько 13 800 особового складу. Крім того, українці знищили понад 400 ворожих танків і 100 вертольотів.

Ми також писали про те, що з початку повномасштабної війни в Україні загинули 103 дитини. При цьому ще понад 100 дітей отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.