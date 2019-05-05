У Росії загинув український альпініст

У Російській Федерації під час сходження на гору Ельбрус загинув альпініст з України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЧС РФ.

Як повідомляється, в МЧС РФ отримали повідомлення, що під час сходження на Ельбрус на висоті 3500 метрів один з альпіністів втратив свідомість. У російському відомстві додали, що наразі чоловік без ознак життя.

За попередніми даними МЧС РФ, альпіністом був громадянин України 1985 року народження. Зараз проводиться евакуація тіла.

Нагадаємо, вночі 30 квітня в Орловській області Російської Федерації сталося зіткнення рейсового автобусу, який їхав з Києва, та вантажівки "КамАЗ". В результаті зіткнення загинула 26 людина. Усі постраждалі громадяни України, стан одного з них оцінюється як важкий.

Раніше, у Польщі в результаті автомобільної аварії, яка сталася в ніч з 13 на 14 квітня, загинули громадяни України. Автомобіль, в якому перебували двоє українців та 2 громадянина Грузії, врізався в придорожнє дерево на автошляху Ружанка-Воплавок. Загинули двоє пасажирів - громадяни України 23 і 30 років.

Додамо, 23 березня в результаті наїзду автомобіля в населеному пункті Бжезінк у Польщі загинула група громадян України. Легковий автомобіль BMW в'їхав у групу з 5 осіб, в результаті чого на місці загинули 18-річна дівчина та двоє хлопців віком 24 та 25 років.