У Росії підтверджують смерть гауляйтера селища в Харківській області

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на " Медуза ".

За інформацією так званої окупантської "військово-цивільної адміністрації" області, Юнаков був призначений Росією на пост "глави" селища Великий Бурлук.

Нагадаємо, про підрив автомобіля гауляйтера селища Великий Бурлук ще вчора повідомив глава Одеської ОВА Сергій Братчук. Однак він зазначив, що інформація вимагає підтвердження.

Також раніше повідомлялося, що у Херсонській області підірвали автомобіль, в якому знаходився місцевий колаборант Дмитро Савлученко. За попередніми даними, він загинув.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.