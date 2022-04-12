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В Росії планують теракти на своїй території для звинувачення України, - розвідка

Фото: у Росії планують теракти на своїх територіях (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російське керівництво планує здійснити теракти на своїх територіях. Таким чином Росія може звинуватити Україну та посіяти антиукраїнські настрої в суспільстві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управлення розвідки Міноборони.

"Російські спецслужби планують серію терактів з мінуванням і підривом житлових будинків, лікарень та шкіл у російських населених пунктах. А також нанесення ракетно-бомбових ударів по місту Білгород чи одному з міст Криму", - зазначив голова ГУР, генерал-майор Кирило Буданов.

За його думкою, керівництво РФ хоче емоційно сколихнути російське суспільство і ще більше налаштувати громадян проти українців. У разі теракту Росія звинуватить Україну, зокрема добровольчі батальйони ЗСУ, які нібито планують наступ, щоб помститися за звірства в Бучі та Краматорську.

"Останніми днями російська влада дедалі активніше розганяє маховик антиукраїнської істерії. У Білгородській і Курській областях активно риються окопи, нагнітається паніка щодо уявного наступу українських добровольчих батальйонів і диверсійних груп", - додав Буданов.

Нагадаємо, що, за даними розвідки, військове керівництво РФ агітує поранених солдатів знову повернутися в Україну.

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