У Росії очікують, що "Турецький потік" добудують в строк

Глава Міненерго РФ Олександр Новак очікує, що газопровід "Турецький потік" буде збудований вчасно. Про це повідомляють російські ЗМІ.

"Будівельні роботи тривають, йдуть. Гарантує підрядна організація, що вони будуть завершені вчасно", - сказав Новак.

Нагадаємо, Окружний суд. Амстердам 23 жовтня заарештував 100% акцій компанії South Stream Transport BV ("Південний потік"), яка також відповідає за будівництво і управління газопроводом "Турецький потік". Акції компанії арештовані у зв'язку з розглядом справи про шахрайські дії "Газпрому" при передачі цих акцій компанії "Трансгаз Краснодар" (Трансгаз Краснодар LLC).

За даними директора групи "Нафтогаз" Юрія Вітренка, арешт був накладений "за один день до того, як судові виконавці почали заморожування активів "Газпрому" в Нідерландах за позовом "Нафтогазу".

18 жовтня компанія South Stream Transport B. V повідомила, що російський газовий монополіст "Газпром" почав заповнення газом першої нитки газопроводу "Турецький потік".