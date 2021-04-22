У Росії відреагували на резолюцію ПАРЄ про причетність Москви до отруєння Навального
Російська Федерація відмовилася виконувати резолюцію Парламентської асамблеї Ради Європи у зв'язку з отруєнням Олексія Навального. При цьому саму резолюцію ПАРЄ в Росії назвали "політизованою".
Про це заявив глава делегації РФ в ПАРЄ Петро Толстой у своєму Telegram-каналі.
"ПАРЄ прийняла резолюцію по Навальному. Росія не буде виконувати політизовані рішення ЄСПЛ та інших інститутів Ради Європи ні щодо Криму, ні щодо Навального, ні будь-які інші резолюції, якщо вони прийняті за відсутності нашої делегації, суперечать нашій Конституції або рішенням російського суду", - заявив Толстой.
Нагадаємо, сьогодні ПАРЄ прийняла резолюцію щодо Навального, в якій закликали Москву негайно випустити опозиціонера на свободу. При цьому в документі зазначено, що було передбачуване отруєння політика, до якого причетна влада Росії, а не "серйозна хвороба".
Зазначимо, раніше Навальний оголосив голодування у в'язниці. Він відмовлявся приймати їжу, поки його не огляне лікар, оскільки його ноги втрачали чутливість і погіршувався загальний стан.
Також стало відомо, що Навального перевели в медичну частину, а у його співкамерників виявили туберкульоз.
Політик перебуває в колонії після повернення з Німеччини, де проходив лікування від наслідків отруєння бойовою отрутою "Новачок". У РФ йому замінили умовний термін на реальний через те, що опозиціонер не виконував умови вироку.