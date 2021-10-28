У Росії чергові антирекорди смертності та заражень коронавірусом. За минулу добу захворіли більше 40 тисяч людей, а померли - 1159.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".
Це два нових добових максимуми із початку пандемії. Загальна кількість хворих по країні досягла 8 392 697 осіб, а смертельних випадків - 235 057.
Одужали 7 272 053 особи, з них 29 318 пацієнтів виписалися з лікарень за останні 24 години.
Нагадаємо, Путін доручив відправити на самоізоляцію невакцинованих росіян старше 60 років.
Раніше повідомлялося, що в Росії зафіксували перші випадки нового більш заразного варіанта "Дельта"-штаму коронавірусу.