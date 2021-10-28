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У Росії чергові антирекорди смертності та заражень коронавірусом

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Москва, Четвер 28 жовтня 2021 12:32
У Росії чергові антирекорди смертності та заражень коронавірусом Фото: у Росії нові COVID-антирекорди (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії чергові антирекорди смертності та заражень коронавірусом. За минулу добу захворіли більше 40 тисяч людей, а померли - 1159.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Інтерфакс".

Це два нових добових максимуми із початку пандемії. Загальна кількість хворих по країні досягла 8 392 697 осіб, а смертельних випадків - 235 057.

Одужали 7 272 053 особи, з них 29 318 пацієнтів виписалися з лікарень за останні 24 години.

Нагадаємо, Путін доручив відправити на самоізоляцію невакцинованих росіян старше 60 років.

Раніше повідомлялося, що в Росії зафіксували перші випадки нового більш заразного варіанта "Дельта"-штаму коронавірусу.

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