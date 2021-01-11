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У Росії виявили перший випадок мутованого коронавірусу

Автор: Артур Родивилов

У Росії виявлено штам британського варіанту коронавірусу. У Росспоживнагляді ще в кінці минулого року знали те, що в Росії є людина, яка заразилася "британським" штамом.

Про це заявила глава Росспоживнагляду Анна Попова в інтерв'ю телеканалу "Росія 1".

З кінця листопада до 22 грудня, коли було припинено авіасполучення, у Росії прилетіли з Великобританії трохи понад 7 тисяч осіб, у 32 осіб з пасажирів було виявлено вірус після повернення в результаті моніторингу.

"Ми знайшли їх, у них у всіх був відібраний матеріал. Ми до кінця минулого вже року побачили, що у нас є варіант того самого штаму з Великобританії, який викликає стільки сьогодні тривог", - заявила вона.

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Глава Росспоживнагляду додала, що новий "британський" штам коронавірусу не є більш небезпечним, але він може бути більш заразним.

Вона стверджує, що, за даними відомства, що застосовуються в Росії системи ПЛР-діагностики та зареєстровані в РФ вакцини ефективні і щодо цього штаму.

Нагадаємо, Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмитрієв припускав, що польоти на літаках будуть дозволені або при пред'явленні паспорта вакцинації, або після проходження тестування.

Раніше повідомлялося, що Російська Федерація в січні 2021 року почне поставки своєї вакцини від COVID на окупований Донбас.

РБК-Україна писало, що Росія хоче випробувати свою вакцину від COVID-19 на українцях.

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