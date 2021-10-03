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У Росії новий антирекорд по коронавірусу: за добу загинули 890 осіб

Автор: Анастасія Рокитна

У Росії оновили антирекорд по коронавірусу. У країні за добу загинули 890 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на видання "Новая газета".

За останній день в країні 25 769 нових випадків зараження коронавірусом.

У Москві кількість заражених коронавірусом за добу склало 4294, в Санкт-Петербурзі - 2463, в Підмосков'ї - 1646. Загальна кількість хворих з початку пандемії на сьогоднішній день становить 7 586 536.

За добу в Росії померли 890 осіб з коронавірусом. Це максимум з початку пандемії.

З них 65 - жителі Москви, 59 - з Санкт-Петербурга. Всього з початку пандемії коронавірус забрав понад 209 тисяч життів.

Нагадаємо, кількість жертв коронавірусу в Росії б'є рекорди.

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КоронавірусРосійська Федерація