У Росії новий антирекорд по коронавірусу: за добу загинули 890 осіб

За останній день в країні 25 769 нових випадків зараження коронавірусом.

У Москві кількість заражених коронавірусом за добу склало 4294, в Санкт-Петербурзі - 2463, в Підмосков'ї - 1646. Загальна кількість хворих з початку пандемії на сьогоднішній день становить 7 586 536.

За добу в Росії померли 890 осіб з коронавірусом. Це максимум з початку пандемії.

З них 65 - жителі Москви, 59 - з Санкт-Петербурга. Всього з початку пандемії коронавірус забрав понад 209 тисяч життів.