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У Росії новий антирекорд по коронавірусу: за добу померли 815 осіб

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Москва, П'ятниця 13 серпня 2021 13:44
У Росії новий антирекорд по коронавірусу: за добу померли 815 осіб Фото: в новий антирекорд по коронавірусу (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

У Росії зафіксували антирекорд по коронавірусу. За добу в країні 815 осіб померли від COVID-19.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на BBC.

До цього був рекорд - 808 померлих пацієнтів з коронавірусом.

Мер Москви Сергій Собянін, зокрема, повідомив, що в столиці за останню добу померли 59 пацієнтів з коронавірусом. За словами мера столиці, в московських коронавірусних лікарнях зайнято на сьогоднішній день 7 тисяч ліжок.

Кількість москвичів, які отримали хоча б один компонент вакцини від коронавірусу, на цьому тижні перевищила 4,5 млн осіб, заявив мер.

Нагадаємо, ВООЗ стежить за варіантом коронавірусу, який виявили в Росії.

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