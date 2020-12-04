Росії немає: у Раді назвали країни, у яких купуватимуть вакцину від COVID

Фото: вакцина від коронавірусу (РБК-Україна)

В Україні визначено чіткий перелік країн, у яких можна купувати вакцину від коронавірусу. Україна може купувати препарат тільки у країн, які мають жорстку регуляторну політику.

Про це заявив голова парламентського комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

Нардеп додав, що в Україні можна зареєструвати тільки вакцину, яка має прекваліфікацію Всесвітньої організації охорони здоров'я.

"Росія до них не має жодного відношення. Ми маємо на увазі тільки США, Британію, Євросоюз, Швейцарію, Японію і ми окремо дозволили Китай та Ізраїль", - розповів Радуцький.

Нагадаємо, сьогодні Рада схвалила закон про прискорену реєстрацію вакцини від коронавірусу. Документ буде діяти тільки під час карантину в Україні.

Як очікують у МОЗ, вакцина від коронавірусу в Україні повинна з'явитися у кінці першого або на початку другого кварталу 2021 року.

У новому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" експерти з питань медицини Максим Степанов, Михайло Радуцький, Олександр Коляда, Михайло Фаворов та інші відомі українці обговорюють нові вакцини від коронавірусу і чи взагалі зможе вакцинація нарешті повернути нас до звичайного життя. Крім того, разом з представниками малого і середнього бізнесу гості студії пробують дати відповіді на питання: чому українські підприємці вийшли на протести проти касових апаратів та чому влада пішла на компроміс із ними?

Випуск "Свободи слова Савіка Шустера" від 4 грудня

Нагадаємо, у попередньому випуску ток-шоу стало відомо, на яку суму США надали фінансову допомогу Україні починаючи з 2014 року.

Скільки грошей отримала Україна від Конгресу США

Ефір був багатий на суперечки. Наприклад, щодо кроків стосовно виведення країни з кризи емоційно посперечалися заступниця голови офісу Зеленського Юлія Ковалів та епатажний Олег Ляшко.

Суперечка Ковалів з Ляшком

А от скандальний нардеп Ілля Кива взагалі зганьбився у прямому ефірі через Джорджа Сороса, на якого політик покладає відповідальність ледь не за всі проблеми України.

Ілля Кива зганьбився через висловлювання про "групу Сороса"

Колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін детально відповів Киві на "закиди" про відносини між Україною та США й про так зване зовнішнє управління.

Клімкін відповів Киві на "закиди", що нібито Україною керує Сорос

Також голова Комітету ВРУ з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха розповів про шляхи виведення країни із кризи та підтримку українського виробництва.

Наталуха висловився про підтримку внутрішнього виробника

Крім того, на минулому тижні любителів футболу сколихнула новина, що збірній України присудили технічну поразку у матчі з швейцарцями. Тренер нашої команди Андрій Шевченко не стримував емоцій, коментуючи несправедливе рішення УЄФА.

Андрій Шевченко висловився про технічну поразку збірної України