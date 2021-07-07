RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

У Росії невідомий напав на "Сбербанк" і взяв співробітників у заручники

Автор: Анастасія Рокитна

У Тюмені (Росія) невідомий взяв у заручники співробітників відділення "Сбербанку". На переговори у відділення зайшли співробітники банку.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.

У заручниках перебувають три людини, повідомляє "РИА Новости".

Чоловік у масці, з рюкзаком з якого стирчать дроти, зайшов у відділення і передав записку з вимогою видати йому 15 мільйонів рублів.

Близько 50 осіб евакуювали з житлового будинку в Тюмені, на першому поверсі якого невідомий захопив двох заручників і вимагає гроші. Telegram-канали публікують перші фото з місця події.

Інформацію про напад підтвердило Міністерство внутрішніх справ Росії. МВС повідомляє, що в заручниках у офісі в Тюмені - 2 співробітника банку, зловмисник вимагає кошти і стверджує, що у нього в сумці "небезпечний предмет".

У прес-службі "Ощадбанку" повідомили, що співпрацюють з силовиками для якнайшвидшого вирішення ситуації з захопленням відділення в Тюмені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сбербанк Россиинападзаложники