У Росії невідомий напав на "Сбербанк" і взяв співробітників у заручники

У заручниках перебувають три людини, повідомляє "РИА Новости".

Чоловік у масці, з рюкзаком з якого стирчать дроти, зайшов у відділення і передав записку з вимогою видати йому 15 мільйонів рублів.

Близько 50 осіб евакуювали з житлового будинку в Тюмені, на першому поверсі якого невідомий захопив двох заручників і вимагає гроші. Telegram-канали публікують перші фото з місця події.

Інформацію про напад підтвердило Міністерство внутрішніх справ Росії. МВС повідомляє, що в заручниках у офісі в Тюмені - 2 співробітника банку, зловмисник вимагає кошти і стверджує, що у нього в сумці "небезпечний предмет".

У прес-службі "Ощадбанку" повідомили, що співпрацюють з силовиками для якнайшвидшого вирішення ситуації з захопленням відділення в Тюмені.