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В Росії масово звільняються працівники ОМОНа. Нове перехоплення розмови окупанта з батьком

Фото: у Росії масово звільняються працівники ОМОНу (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Росії правоохоронці стали масово писати рапорти на звільнення. Вони не хочуть потрапити на війну в Україну, навіть бояться цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне перехоплення ГУР розмови окупанта з батьком.

Так, батько російського окупанта скаржиться на брак кадрів для силових структур. Він каже, що через страх потрапити на війну в Україну співробітники ОМОН і СОБР масово подають рапорти на звільнення.

"ОМОНа не вистачає. СОБРа не вистачає. Рапорти всі почали писати поголовно на звільнення", - каже він.

Раніше з перехоплення СБУ розмови окупантів стало відомо, що українські військові майже повністю знищили російські "елітні" війська, які готували до протистояння з НАТО.

Також російські пропагандисти вигадали історію про окупанта Краснова, який нібито знищив понад 20 українських воїнів і врятував інших бойовиків із підбитого БМП. СБУ спростувала цей фейк, перехопивши розмову сержанта із родичами.

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Війна в Україні