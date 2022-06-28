В Росії масово звільняються працівники ОМОНа. Нове перехоплення розмови окупанта з батьком

В Росії правоохоронці стали масово писати рапорти на звільнення. Вони не хочуть потрапити на війну в Україну, навіть бояться цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідне перехоплення ГУР розмови окупанта з батьком.

Так, батько російського окупанта скаржиться на брак кадрів для силових структур. Він каже, що через страх потрапити на війну в Україну співробітники ОМОН і СОБР масово подають рапорти на звільнення. "ОМОНа не вистачає. СОБРа не вистачає. Рапорти всі почали писати поголовно на звільнення", - каже він.