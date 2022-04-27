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У Росії маніпулюють інформацією про повернення міжнародного бізнесу на ринки, - РНБО

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Середа 27 квітня 2022 17:32
У Росії маніпулюють інформацією про повернення міжнародного бізнесу на ринки, - РНБО Росія поширює фейкову інформацію (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Російські пропагандисти маніпулюють інформацією про повернення міжнародного бізнесу на ринки РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.

Російські ЗМІ повідомили, що міжнародні компанії розглядають варіанти відновлення роботи у РФ, оскільки, за словами представника Мінпромторгу РФ В.Євтухова, призупинення їх діяльності пов’язане виключно з проблемами постачання продукції.

Пропагандисти розповіли, що йдеться про IKEA, ОВІ та Inditex (володіє брендами Zara, Pull & Bear, Bershka та ін.).

Також попри мрії російських пропагандистів, в ІКЕА заявили: "IKEA та Ingka Group вирішили призупинити діяльність у РФ, це рішення залишається чинним".

До того ж Inditex заявили, що "компанія відновить роботу, коли це буде можливо, однак зараз позиція компанії залишається незмінною".

"Такого роду маніпуляції покликані погасити наростаюче невдоволення населення в Росії на тлі посилення санкційного тиску, яке громадяни РФ починають відчувати на собі", - йдеться у повідомленні.

Раніше ми повідомляли, що на окупованих територіях росіяни викрадають чоловіків, щоб поповнити обмінний фонд.

Нагадаємо, війна РФ проти України триває 63-й день. Всі подробиці читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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