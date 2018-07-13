У Росії побили польського дипломата

Польща вимагатиме роз’яснення обставин побиття польського дипломата у Росії

Сьогодні, 13 липня, під час повернення з відрядження у літаку сполученням Іркутськ-Москва був побитий польський дипломат. Про це повідомляє речник Міністерства закордонних справ Польщі, повідомляє Польське радіо.

Як зазначається нападника, ймовірно, є психічно неврівноваженим. Його затримали.

Повідомляється, що депутат після побиття отримав необхідну допомогу з боку польського консульства у Москві та Міністерства закордонних справ Польщі.

Про інцидент повідомили поліцію. Дипломат пройшов необхідне медичне обстеження та повернувся до Польщі.

Директор прес-служби МЗС Польщі Артур Льомпарт повідомив, що тепер, після надання дипломату допомоги та його повернення, Посольство Республіки Польща у Москві звернеться до російської влади з вимогою роз’яснення обставин інциденту та притягнення зловмисника до відповідальності.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що у Львівській області невідомі зірвали засідання міськради та влаштували бійку.

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