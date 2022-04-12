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У Росії хочуть узаконити зміну керуючих іноземних компаній, які йдуть з країни

Фото: у Росії змінюватимуть керуючих компаній, які йдуть з країни (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Правляча російська партія "Единая Россия" внесла до Держдуми законопроект, який дозволяє вводити зовнішнє управління в компаніях, які прийняли рішення піти з країни через санкції. Це торкнеться тих іноземних компаній, які йдуть після вторгнення в Україну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву єр.

Міняти керуючих будуть в тому випадку, якщо їх діяльність істотно впливала на стабільність економіки. Наприклад, якщо вони були єдиними постачальниками критично важливих виробництв, випускали товари першої необхідності або були містоутворюючими.

Рішення щодо таких компаній буде прийматися Міжвідомчою комісією при Мінекономрозвитку за пропозиціями інших міністерств і глав регіонів. Перехід управління від іноземних власників до зовнішнього управління буде призначатися за рішенням російського суду.

"При цьому іноземним власникам збережуть можливість відновити роботу в Росії або продати пакет акцій", - стверджують автори законопроекту.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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Російська Федерація