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У Росії знову фантазують про "перемогу" і вигукують образи у бік Заходу

Фото: Дмитро Медведєв, заступник голови Ради безпеки Росії (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Росія нібито зможе "перемогти" у війні проти України. І це станеться "за умовами російської сторони".

Про це заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Мєдвєдєв у своєму Telegram-каналі, повідомляє РБК-Україна.

"Росія ж досягне всіх поставлених цілей. І буде мир. За наших умов. А аж ніяк не на тих, про які верещать у Європі та за океаном розгублені політичні імпотенти", - написав він.

Крім того, Медвєдєв у свої манері зробив низку різких заяв у бік західник політиків, зокрема, він стверджує, що США нібито стають "спонсором міжнародного тероризму", а Україна "перетворюється в новий Афганістан".

Нагадаємо, раніше Медведєв пригрозив Україні "судним днем", якщо наші бійці спробують звільнити український Крим від окупантів.

На що в Офісі президента України йому відповіли, що заступник голови Ради безпеки Росії є всього-на-всього маленькою забутою історією людиною і як особистість політик викликає лише жалість.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Дмитро МедведєвРосійська ФедераціяВійна Росії проти України