У Росії в ДТП загинули троє українців

У Росії в Орловській області в результаті зіткнення мікроавтобуса і автомобіля загинули троє громадян України, ще сім отримали травми. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Повідомляється, що водій Mercedes-Benz, який зареєстрований в Україні і перевозив сім пасажирів - громадян України, в умовах снігопаду виїхав на смугу, призначену для зустрічного руху та скоїв зіткнення з рухався в зустрічному напрямку автомобілем Renault Megane.

В результаті зіткнення водій і пасажир Renault Megane і один пасажир Mercedes-Benz загинули, водій та шість пасажирів Mercedes отримали травми різного ступеня тяжкості.

Нагадаємо, у Воронезькій області в грудні перекинувся автобус, в результаті чого постраждали 14 українців. Водій не впорався з керуванням в умовах снігопаду, через що і сталася аварія. У салоні знаходилися 28 чоловік, в тому числі два водія.

Також РБК-Україна писало, що в Чехії в ДТП постраждали десять українців. Аварія сталася в ніч на 20 жовтня по дорозі в Брно. В автобусі, який вилетів з дороги і перекинувся, знаходилося 12 чоловік. Серед постраждалих виявилося три жінки і сім чоловіків.