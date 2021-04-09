У Росії чотири людини померли після вакцинації "Супутником V", - ЗМІ

Після щеплення вакциною "Супутник V" в Росії померли чотири людини, ще у шести спостерігалися серйозні побічні ефекти. Троє з померлих були жінками у віці 51 року, 69 і 74 років.

Про це з посиланням на внутрішні документи Росспоживнагляд повідомляє видання EUobserver .

За його даними, смерть після щеплення "Супутником V" були пов'язані з проблемами з серцем, легенями або рівнем цукру в крові. У матеріалі наголошується, що в одному випадку мова йде про жінку, яка отримала першу дозу вакцини в кінці січня, а вже 2 лютого була госпіталізована зі скаргами на слабкість і нудоту. ПЛР-тест показав у неї зараження коронавірусів.

Шестеро людей, у яких виявили ускладнення після щеплення - молодші люди, одному з них 25 років. Після введення вакцини у них виникли судоми, набряки, м'язова слабкість, головний біль, проблеми з диханням і піднявся тиск.

В Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) повідомили виданню, що "серйозно" сприймають подію.