У Росії чотири людини померли після вакцинації "Супутником V", - ЗМІ

Після щеплення вакциною "Супутник V" в Росії померли чотири людини, ще у шести спостерігалися серйозні побічні ефекти. Троє з померлих були жінками у віці 51 року, 69 і 74 років.
Про це з посиланням на внутрішні документи Росспоживнагляд повідомляє видання EUobserver.
За його даними, смерть після щеплення "Супутником V" були пов'язані з проблемами з серцем, легенями або рівнем цукру в крові. У матеріалі наголошується, що в одному випадку мова йде про жінку, яка отримала першу дозу вакцини в кінці січня, а вже 2 лютого була госпіталізована зі скаргами на слабкість і нудоту. ПЛР-тест показав у неї зараження коронавірусів.
Шестеро людей, у яких виявили ускладнення після щеплення - молодші люди, одному з них 25 років. Після введення вакцини у них виникли судоми, набряки, м'язова слабкість, головний біль, проблеми з диханням і піднявся тиск.
В Європейському агентстві з лікарських засобів (EMA) повідомили виданню, що "серйозно" сприймають подію.
Нагадаємо, раніше Словаччина відмовилася схвалювати використання російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" на території своєї країни. Влада країни заявила, що Росія надала інший препарат, який відрізняється від вакцини, схваленої авторитетним журналом The Lancet.
Відзначимо, в Словаччині спалахнув політична криза в зв'язку з закупівлею російської вакцини "Супутник V". В результаті прем'єр-міністр країни Ігор Матович, який закупив російську вакцину, подав у відставку.
РБК-Україна раніше відзначала, що вакцина "Супутник V" ще не отримала схвалення європейського медичного регулятора. Зараз йде попередня оцінка препарату.