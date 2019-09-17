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У Росії БТР переїхав військових під час навчань, є жертви

Новини » Надзвичайні події    17.09.2019 - 14:04
У Росії БТР переїхав військових під час навчань, є жертви
Ілюстративне фото (mil ru.jpg)

Двоє військовослужбовців отримали травми, один із них помер

У Росії бронетранспортер (БТР) наїхав на двох співробітників Росгвардії під час військових навчань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Зазначається, що наразі командування Центрального округу військ національної гвардії РФ проводить службову перевірку за фактом інциденту.

"На навчаннях під Смоленськом двоє військовослужбовців отримали травми, один із них помер", - розповів представник відомства.

Своєю чергою джерела в медичних колах зазначили, що другий військовий госпіталізований із легкими травмами.

За даними телеграм-каналу Mash, загиблого військового звали Михайло Мирончук і йому було 21 рік.

"Михайло Мирончук прийшов до армії всього пів року тому - мріяв служити, армію дуже цінував. Вчора під Жорнівкою хлопець брав участь у навчаннях і сидів із товаришами по службі за одним із БТР. У якийсь момент водій бронетранспортера різко газанув і наїхав на солдатів. Одним із потерпілих виявився Михайло. Його встигли доправити до лікарні у вкрай важкому стані, але врятувати не змогли. Через кілька годин він помер від зупинки серця. 14 листопада Михайлу виповнилося б 22 роки", - пише видання.

Нагадаємо, у Єнакієве (Донецька область) чоловік дістав поранення внаслідок підриву трактора ймовірно, на протитанковій міні. Чоловік отримав поранення та потрапив до лікарні.

Як повідомляло РБК-Україна, у Одеській області у середу, 11 вересня, під час виконання завдання загинув співробітник СБУ, Центру спеціальних операцій "А" Олександр Іваньков.

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