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Растительная диета замедляет прогрессирование рака крови, - исследование

Фото: Рак крови можно замедлить с помощью растительной диеты (Getty Images)
Автор: Катерина Творожникова

Диета с высоким содержанием клетчатки может замедлить прогрессирование рака крови. Речь идет о множественной миеломе, редком и неизлечимом раке крови, поражающем костный мозг.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Medical Xpress.

Множественная миелома является одним из самых распространенных заболеваний рака крови. Она возникает вследствие состояний-предшественников, называемых моноклональной гаммопатией неопределенного значения и тлеющей (бессимптомной) миеломой.

Недавние исследования выявили, что люди с некачественной диетой и ограниченным потреблением растительной пищи имеют более высокий риск развития этой болезни. В частности, чем те, кто имеет те же заболевания и нормальный индекс массы тела (ИМТ).

Для исследования было задействовано 20 человек с предраковыми заболеваниями крови и повышенным ИМТ. В течение 12 недель участников поощряли есть много цельных растительных продуктов, таких как фрукты, овощи, орехи, семена, цельные зерна и бобовые. Кроме диеты, 24 недели они занимались спортом.

По результатам исследования, 2 участника, с болезнью, прогрессировавшей до эксперимента, продемонстрировали значительное замедление прогрессирования рака. К тому же, через год после старта, ни у одного из участников не развилась множественная миелома.

Благодаря растительной диете у участников эксперимента улучшилось качество жизни, резистентность к инсулину, здоровье кишечной микробиомы и воспаление.

Напомним, чтобы снизить риск возникновения рака можно с помощью полезных продуктов питания и специальной диеты. По словам диетолога Ольги Безуглой, в первую очередь нужно помнить - отказ от курения, уменьшение потребления алкоголя, контроль веса тела и активность имеют решающее значение для снижения риска рака.

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