Ярослав Рущишин погиб в ДТП: реакция нардепов на смерть коллеги

Этой ночью стало известно, что в ДТП погиб народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Рущинин. Сейчас появились первые реакцию его коллег на это трагическое событие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой соцсети народных избранников.
В частности, народный депутат Ярослав Юрчишин, который тоже входит во фракцию "Голос", призвал людей ценить жизнь. Он отметил, что пока человек жив, то все можно исправить.
"Друзья, жизнь рядом это самое хрупкое что у вас есть. И самое ценное. Цените. Пока живы, мы все можем исправить. Потому что потом, только допеть, догулять, доделать. За него/нее...", - написал Юрчишин в Facebook.
Также на гибель отреагировал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. На фоне трагической новости он отметил, что не может поверить в то, что произошло.
"Слава ... не могу поверить", - говорится в сообщении.
По данным местных СМИ, ДТП произошло 24 июля в 21:45 на автодороге вблизи села Бабухов Ивано-Франковской области.
Источники "Гал-инфо" проинформировали, что водитель мотоцикла Harley-Davidson Рущишин не справился с управлением и совершил столкновение с трактором, который ехал в попутном направлении.
Во время транспортировки в медучреждение он скончался.
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