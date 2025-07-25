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Ярослав Рущишин погиб в ДТП: реакция нардепов на смерть коллеги

Пятница 25 июля 2025 02:36
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Ярослав Рущишин погиб в ДТП: реакция нардепов на смерть коллеги Фото: Ярослав Рущинин (facebook.com/rushchyshyn.yaroslav)
Автор: Эдуард Ткач

Этой ночью стало известно, что в ДТП погиб народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Рущинин. Сейчас появились первые реакцию его коллег на это трагическое событие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой соцсети народных избранников.

В частности, народный депутат Ярослав Юрчишин, который тоже входит во фракцию "Голос", призвал людей ценить жизнь. Он отметил, что пока человек жив, то все можно исправить.

"Друзья, жизнь рядом это самое хрупкое что у вас есть. И самое ценное. Цените. Пока живы, мы все можем исправить. Потому что потом, только допеть, догулять, доделать. За него/нее...", - написал Юрчишин в Facebook.

Ярослав Рущишин погиб в ДТП: реакция нардепов на смерть коллеги

Также на гибель отреагировал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. На фоне трагической новости он отметил, что не может поверить в то, что произошло.

"Слава ... не могу поверить", - говорится в сообщении.

Ярослав Рущишин погиб в ДТП: реакция нардепов на смерть коллеги

Трагическая гибель Ярослава Рущинина

По данным местных СМИ, ДТП произошло 24 июля в 21:45 на автодороге вблизи села Бабухов Ивано-Франковской области.

Источники "Гал-инфо" проинформировали, что водитель мотоцикла Harley-Davidson Рущишин не справился с управлением и совершил столкновение с трактором, который ехал в попутном направлении.

Во время транспортировки в медучреждение он скончался.

Подробнее о том, чем запомнился нардеп и что о нем известно - читайте в материале РБК-Украина.

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