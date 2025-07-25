Ярослав Рущишин погиб в ДТП: реакция нардепов на смерть коллеги

Этой ночью стало известно, что в ДТП погиб народный депутат от фракции "Голос" Ярослав Рущинин. Сейчас появились первые реакцию его коллег на это трагическое событие.

В частности, народный депутат Ярослав Юрчишин, который тоже входит во фракцию "Голос", призвал людей ценить жизнь. Он отметил, что пока человек жив, то все можно исправить.

"Друзья, жизнь рядом это самое хрупкое что у вас есть. И самое ценное. Цените. Пока живы, мы все можем исправить. Потому что потом, только допеть, догулять, доделать. За него/нее...", - написал Юрчишин в Facebook.

Также на гибель отреагировал нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк. На фоне трагической новости он отметил, что не может поверить в то, что произошло.

"Слава ... не могу поверить", - говорится в сообщении.