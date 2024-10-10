В российском плену умерла журналистка Виктория Рощина: ее должны были обменять

"Мы провели внутреннее расследование и, к сожалению, эта информация подтверждена (речь о смерти Рощиной - ред.)", - рассказал Яценко.

Он уточнил, что Украина работала над освобождением журналистки из российского плена. В ходе такого процесса женщину переводили из Таганрога в Москву.

В свою очередь представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина рассказал, что Яценко была в списках на обмен.

"Все делалось для того, чтобы вернуть ее. Более того, были достигнуты предварительные договоренности. В ближайшее время Виктория должна была вернуться домой", - подчеркнул Юсов.

По его словам, последнее, что было известно о журналистке, - ее этапировали для подготовки возвращения в Украину. Вся другая информация проверяется и уточняется.