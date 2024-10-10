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В российском плену умерла журналистка Виктория Рощина: ее должны были обменять

Фото: Виктория Рощина (detector.media)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Украинская журналистка Виктория Рощина, которую взяли в плен российские оккупанты, умерла. Ее планировали обменять.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление представителя Координационного штаба по обращению с военнопленными Петра Яценко в эфире телемарафона и эксклюзивный комментарий представителя ГУР Андрея Юсова.

"Мы провели внутреннее расследование и, к сожалению, эта информация подтверждена (речь о смерти Рощиной - ред.)", - рассказал Яценко. 

Он уточнил, что Украина работала над освобождением журналистки из российского плена. В ходе такого процесса женщину переводили из Таганрога в Москву. 

В свою очередь представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии РБК-Украина рассказал, что Яценко была в списках на обмен. 

"Все делалось для того, чтобы вернуть ее. Более того, были достигнуты предварительные договоренности. В ближайшее время Виктория должна была вернуться домой", - подчеркнул Юсов. 

По его словам, последнее, что было известно о журналистке, - ее этапировали для подготовки возвращения в Украину. Вся другая информация проверяется и уточняется. 

Виктория Рощина

Виктория Рощина - украинская журналистка, которая работала на hromadske, а также писала материалы для других украинских СМИ. В 2022 году получила премию Международного женского медийного фонда "За мужество в журналистике".

Известно, что после начала полномасштабного вторжения россияне 10 дней удерживали Рощину в Бердянске.

В 2023 году женщина вернулась обратно на временно оккупированную территорию. Для этого 25 июля она отправилась из Украины в Польшу.

Уже 3 августа Рощина исчезла на временно оккупированной территории. Именно в этот день она в последний раз выходила на связь. Впервые новая информация о журналистке появилась в мае 2024 года - тогда Россия признала ее задержание.

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