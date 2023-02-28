В российском плену скончался защитник из Украины

Юрий Гориславец находился в российском плену на территории Луганской области. Известно, что он умер в феврале, ему было 53 года. У бойца остались мать и дочь.

Как сообщалось, за год, в течение которого идет полномасштабное вторжение России в Украину, удалось провести 38 обменов. В общей сложности удалось освободить 1863 человека.

Напомним, российская сторона не допускает участия международных организаций в обменах пленными. Поэтому эти вопросы решаются в двустороннем порядке только между Украиной и РФ.