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В российском Петербурге заметили рыжий дым, не исключают токсичные выбросы

Фото: в Петербурге заметили рыжий дым (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

В российском городе Санкт-Петербург 20 апреля заметили странный рыжий дым. Россияне не исключают токсичные выбросы в атмосферу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "РИА Новости".

Рыжий дым заметили над Кировским металлургическим заводом, а именно над "Петросталью", которая является дочерним предприятием.

"Росприроднадзор" уверяет, что уже якобы приступил к проверке инцидента.

Россияне заявляют, что это не первый подобный случай. Ранее над заводом замечали так называемый "лисьей хвост", поскольку предприятие нарушало нормы и выбрасывало в атмосферу диоксид азота, который является вредным.

Напомним, вчера, 19 апреля, в Дзержинске вспыхнул масштабный пожар на предприятии по производству пластмасс.

Также ранее в Подмосковье загорелся местный рынок, затем огонь перекинулся на ресторан.

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