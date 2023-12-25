Российского пропагандиста из Russia Today отравили, - источник

Как рассказал источник, бывший глава русскоязычной дирекции прокремлевского телеканала Russia Today Антон Кузнецов-Красовский попал в больницу.

По данным источника, пропагандист "отравился". Впрочем, кто может стоять за отравлением Красовского собеседник не сообщил.

Отметим, что о проблемах со здоровьем Красовский и сам рассказывал, накануне он опубликовал пост в своем Telegram-канале, где сообщил, что находится в больнице.

"Тут люди спрашивали: жив ли я, все ли в порядке? Ну что сказать? В начале недели резко скрутило живот, начало тошнить, потом потерял сознание. Отвезли в клинику. Постепенно прихожу в себя", - написал пропагандист.

Что известно о поддержке Красовским режима РФ

Напомним, до полномасштабного вторжения РФ в Украину Кузнецов-Красовский заявил, что если Украина вступит в НАТО, то "сожжет" украинскую Конституцию на Крещатике.

После начала полномасштабной войны пропагандист публично поддерживал агрессию РФ против Украины, оправдывал преступления оккупантов и призывал к геноциду украинского народа. В частности, в октябре 2022 года во время эфира на российском телеканале он призвал топить детей Украины в Тисе, если они не согласны на оккупацию.

"Вот сказал, что москали оккупировали - и сразу бросаешь в реку с буйным течением", - заявил тогда Красовский. За что ему впоследствии объявили подозрение в Украине.

Добавим, кроме того, суд в Украине заочно приговорил Кузнецова-Красовского к 5 годам заключения с конфискацией имущества.

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