Российский истребитель выпустил ракету рядом с британским самолетом, - Уоллес

По словам министра обороны Бена Уоллеса, британский самолет в тот день выполнял плановый полет над Черным морем в международном воздушном пространстве по заранее заявленному маршруту. Российская сторона объяснила инцидент с ракетой технической неисправностью.

Выступая в парламенте, Уоллес добавил, что сообщил о своей обеспокоенности министру обороны РФ Сергею Шойгу.

"В своем письме я ясно дал понять, что самолет Королевских ВВС был невооружен, находился в международном воздушном пространстве и следовал по заранее объявленному маршруту полета. Я счел разумным приостановить эти патрули до тех пор, пока не будет получен ответ от российского государства", - отметил он.

Он также подчеркнул, что запуск ракеты с российского истребителя не был преднамеренной эскалацией, и анализ инцидента подтверждает, что это был сбой.

"Однако это напоминание о том, насколько опасными могут быть вещи, когда вы решите использовать свои истребители так, как это делали россияне в течение многих периодов времени", - сказал британский министр.