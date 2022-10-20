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Российский истребитель выпустил ракету рядом с британским самолетом, - Уоллес

Фото: министр обороны Британии Бен Уоллес (GettyImages)
Автор: Илона Свиридова

Российский истребитель случайно выпустил ракету при взаимодействием с самолетом Королевских Военно-воздушных сил Великобритании над Черным морем. Инцидент произошел еще 29 сентября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

По словам министра обороны Бена Уоллеса, британский самолет в тот день выполнял плановый полет над Черным морем в международном воздушном пространстве по заранее заявленному маршруту. Российская сторона объяснила инцидент с ракетой технической неисправностью.

Выступая в парламенте, Уоллес добавил, что сообщил о своей обеспокоенности министру обороны РФ Сергею Шойгу.

"В своем письме я ясно дал понять, что самолет Королевских ВВС был невооружен, находился в международном воздушном пространстве и следовал по заранее объявленному маршруту полета. Я счел разумным приостановить эти патрули до тех пор, пока не будет получен ответ от российского государства", - отметил он.

Он также подчеркнул, что запуск ракеты с российского истребителя не был преднамеренной эскалацией, и анализ инцидента подтверждает, что это был сбой.

"Однако это напоминание о том, насколько опасными могут быть вещи, когда вы решите использовать свои истребители так, как это делали россияне в течение многих периодов времени", - сказал британский министр.

Напомним, ранее сообщалось о перехвате двух стратегических бомбардировщиков РФ в районе Аляски. При этом они не входили в воздушное пространство США или Канады.

До этого авиация НАТО перехватила российские истребители над Польшей и Швецией.

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