Российский теракт в Грозе и новые системы ПВО от Испании: новости за 5 октября

Вчера, 5 октября 2023 года, российские оккупанты снова совершили террористический акт в отношении Украины, а Испания решила передать Украине шесть зенитно-ракетных комплексов Hawk.
РБК-Украина собрала главные новости за 5 октября.
Россияне жалуются на "обстрелы" Брянской области;
ВСУ за день уничтожили шесть танков россиян под Бахмутом (видео);
В Киевской области на мини взорвалась бригада энергетиков;
Нацгвардейцы показали работу дронов по оккупантам.
Вчера днем россияне ракетой "Искандер" ударили по селу Гроза в Харьковской области. Ракета попала в здание, где находились магазин и кафе, в котором проходили поминки за погибшим военным.
В результате ракетного удара погиб 51 человек, еще 6 - пострадали. Всего на территории, куда попала ракета, находились около 60 человек. В настоящее время спасатели завершили разбор завалов на месте удара.
В МВД отмечали, что атака россиян была точной, ведь попали в небольшое помещение, поэтому, вероятно, кто-то из местных навел удар. Этот вариант проверят.
Больше о ракетном ударе по Грозе читайте в материале РБК-Украина.
Отмечается, что после переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским правительство Испании решило предоставить Украине шесть пусковых установок Hawk.
Они понадобятся для противодействия возможной российской бомбардировке гражданских объектов и критически важной инфраструктуры, а также для защиты нового зернового коридора.
Турция готовится принять третью международную встречу советников по национальной безопасности, работающих над поддержкой украинского мирного саммита.
Отмечается, что встреча запланирована на конец октября в Стамбуле. Участники будут обсуждать идеи достижения крепкого мира в Украине.
Ожидается, что в ней примет участие ограниченное количество официальных лиц, но в группу войдет советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. Россия не приглашена.
Вблизи итальянской Венеции в районе Местро автобус с 40 туристами сорвался с эстакады и упал с высоты около 30 метров.
В результате 21 человек погиб. Среди жертв девять украинцев. Предварительно местные СМИ писали, что городской автобус, перевозивший туристов в кемпинг, взлетел с дороги и упал вблизи железнодорожных путей.
Правительство Украины назначило новых заместителей министра обороны. Такое распоряжение было одобрено на заседании Кабинета Министров 5 октября.
Так правительство решило назначить еще трех заместителей главы Минобороны Рустема Умерова.
Во время визита в Италию президент Владимир Зеленский впервые встретился с премьер-министром Армении Николаем Пашиняном.
По словам президента, во время встречи с Пашиняном они подняли вопрос ситуации безопасности на Южном Кавказе. Украина со своей стороны заинтересована в стабильности региона и дружеских отношениях с его странами.
Молдова решила ввести бесплатный транзит газа для Украины. теперь у Киева есть доступ к газовым сетям Юго-Восточной Европы.
Американские военные сбили турецкий беспилотник у базы над Северной Сирией.
Об уничтожении турецкого беспилотника изданию рассказали два анонимных чиновника США. По их словам, беспилотник сбил истребитель F-16.
В то же время представитель министерства обороны Турции заявил, что беспилотник, сбитый военными, не принадлежал турецким вооруженным силам. Но и не сказал, чей он был.
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