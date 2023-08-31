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В российском Пскове снова жалуются на атаку дронов, звучат взрывы и стрельба

Псков, РФ, Четверг 31 августа 2023 23:58
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В российском Пскове снова жалуются на атаку дронов, звучат взрывы и стрельба Фото: в Пскове в РФ прозвучали взрывы (росСМИ)
Автор: Владимир Костырин

В Пскове (РФ) поздно вечером 31 августа прозвучали звуки взрывов, предположительно из-за атаки беспилотников. В городе работают системы противовоздушной обороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.

Кроме взрывов, жители Пскова рассказывают в сети о звуках стрельбы. Также пишут, что это может объясняться попытками сбить дроны при помощи стрелкового оружия.

Отмечается, что стрельба слышна в районе аэродрома и воинской части.

Отметим, что эти сообщения о якобы "налете беспилотников" появляются после недавних ударов по аэродрому двумя днями ранее, в ходе чего были уничтожены и повреждены несколько военно-транспортных самолетов Ил-76.

Также в сети были опубликованы кадры из Пскова, с взрывами и стрельбой по якобы БПЛА.

Реакция псковских властей

Позже губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил в своем Telegram о том, что над микрорайоном Кресты, где находится аэропорт, зафиксировали "единичный неопознанный объект".

"В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект. На видео меры по его нейтрализации", - написал он.

Также чиновник заверил, что на земле "никаких последствий нет", и пообещал позже дать больше подробностей.

Атака дронов в Пскове и удары по аэродрому

Напомним, что в ночь на 30 августа произошла атака беспилотниками сразу на шесть областей РФ. Одной из целей стал аэродром в Пскове, где, по словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, были уничтожены четыре самолета Ил-76. Еще несколько самолетов были повреждены.

По данным РБК-Украина, операция была организована ГУР МО, однако в разведке официально свою причастность или непричастность пока не комментировали.

Добавим также, что уже появились спутниковые снимки, демонстрирующие последствия атаки беспилотников на аэродром под российским Псковом.

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