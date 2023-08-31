В российском Пскове снова жалуются на атаку дронов, звучат взрывы и стрельба
В Пскове (РФ) поздно вечером 31 августа прозвучали звуки взрывов, предположительно из-за атаки беспилотников. В городе работают системы противовоздушной обороны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные Telegram-каналы.
Кроме взрывов, жители Пскова рассказывают в сети о звуках стрельбы. Также пишут, что это может объясняться попытками сбить дроны при помощи стрелкового оружия.
Отмечается, что стрельба слышна в районе аэродрома и воинской части.
Отметим, что эти сообщения о якобы "налете беспилотников" появляются после недавних ударов по аэродрому двумя днями ранее, в ходе чего были уничтожены и повреждены несколько военно-транспортных самолетов Ил-76.
Также в сети были опубликованы кадры из Пскова, с взрывами и стрельбой по якобы БПЛА.
Реакция псковских властей
Позже губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил в своем Telegram о том, что над микрорайоном Кресты, где находится аэропорт, зафиксировали "единичный неопознанный объект".
"В районе Крестов наблюдатели одного из постов контроля воздушного пространства обнаружили в небе единичный неопознанный объект. На видео меры по его нейтрализации", - написал он.
Также чиновник заверил, что на земле "никаких последствий нет", и пообещал позже дать больше подробностей.
Атака дронов в Пскове и удары по аэродрому
Напомним, что в ночь на 30 августа произошла атака беспилотниками сразу на шесть областей РФ. Одной из целей стал аэродром в Пскове, где, по словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, были уничтожены четыре самолета Ил-76. Еще несколько самолетов были повреждены.
По данным РБК-Украина, операция была организована ГУР МО, однако в разведке официально свою причастность или непричастность пока не комментировали.
Добавим также, что уже появились спутниковые снимки, демонстрирующие последствия атаки беспилотников на аэродром под российским Псковом.
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