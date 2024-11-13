В российской Пензе дроны атаковали нефтехранилище: кадры последствий
Дроны атаковали нефтехранилище в российской Пензе 13 ноября. На нефтебазе поврежден резервуар.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.
Как отмечается, этой ночью в Пензенскую область РФ долетели дроны. Губернатор российского региона заявил, что область атаковали три беспилотника. Чиновник утверждал, что дроны якобы упали в лесном массиве и никто не пострадал.
Однако в сети сообщают, что дроны атаковали нефтехранилище "Комбинат Утес Росрезерва". Он находится в Пензе (поселок Монтажный). РосСМИ опубликуют кадры поражения резервуара на территории нефтебазы.
Известно, что "Комбинат Утес Росрезерва" занимается хранением и складированием нефти и продуктов ее переработки.
Город Пенза находится в западной части России. В городе проживает около полумиллиона человек. Расстояние от Пензы до границы с Украиной составляет более 700 км.
Атаки на российские НПЗ
Украинские спецслужбы совершили ряд атак на российские нефтеперерабатывающие заводы, нефтебазы и другие объекты на территории РФ, обеспечивающие оккупационные войска.
Так, на днях дроны ГУР Минобороны поразили НПЗ в Саратове. По данным источников РБК-Украина, беспилотники попали в одну из нефтеперерабатывающих установок завода и резервуары с мазутом.
По информации Службы внешней разведки, три российских НПЗ частично приостановили работу из-за влияния западных санкций. Некоторые из них были атакованы украинскими военными.
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