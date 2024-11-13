В российской Пензе дроны атаковали нефтехранилище: кадры последствий

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Astra.

Как отмечается, этой ночью в Пензенскую область РФ долетели дроны. Губернатор российского региона заявил, что область атаковали три беспилотника. Чиновник утверждал, что дроны якобы упали в лесном массиве и никто не пострадал.

Однако в сети сообщают, что дроны атаковали нефтехранилище "Комбинат Утес Росрезерва". Он находится в Пензе (поселок Монтажный). РосСМИ опубликуют кадры поражения резервуара на территории нефтебазы.

Известно, что "Комбинат Утес Росрезерва" занимается хранением и складированием нефти и продуктов ее переработки.

Город Пенза находится в западной части России. В городе проживает около полумиллиона человек. Расстояние от Пензы до границы с Украиной составляет более 700 км.