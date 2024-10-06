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Российский оппозиционер Дадин погиб в бою в Харьковской области

Фото: российский оппозиционный активист Ильдар Дадин (facebook.com)
Автор: Карина Левицкая

В бою в Харьковской области погиб российский оппозиционный активист Ильдар Дадин. Он воевал на стороне Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Настоящее время".

Бывшая журналистка "Эха Москвы" Ксения Ларина сообщила о гибели Дадина после разговора с бывшим вице-президентом "Газпромбанка" Игорем Волобуевым, также воюющим на стороне ВСУ и узнал об этом от своих однополчан.

"Только что сообщили, что погиб Ильдар Дадин. В бою на Харьковщине", - заявила она.

Как Дадин оказался на стороне Украины

Еще в марте 2022 года Дадин уехал из России в Польшу, чтобы потом воевать на стороне Украины. В Польше он в течение года оформлял документы, позволяющие ему приехать в Украину и вступить в один из добровольческих батальонов, состоящих из россиян, выступающих против политики Путина.

В июне 2023 года Дадин вступил в "Сибирский батальон". Активист решил вступить в это подразделение, поскольку для него, по его словам, это был "практически единственный способ" воевать на стороне Украины.

"Я должен противостоять преступлениям России" - заявил оппозиционер.

Дело Дадина

Заметим, что Дадин был первым в России осужденным по статье о неоднократном нарушении правил проведения митингов. В марте 2016 года его приговорили к двум с половиной годам колонии по этому делу.

Год спустя активист рассказал о пытках, которые он испытал в карельской исправительной колонии № 7.

В феврале 2017 года Верховный суд отменил приговор Дадину и признал за ним право на реабилитацию. В декабре того года он получил компенсацию от государства за незаконное уголовное преследование в 2 млн. 200 рублей.

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