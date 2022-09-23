Российский оккупант рассказал матери, как убило его старшину: перехват ГУР

Мать пытается выяснить, какие дела у ее сына-оккупанта. Затем она рассказала, что в интернете увидела информацию о гибели старшины ее сына.

"Андрюха Султанов – старшина этой роты. Его убило уже давно", - заявил оккупант.

Россиянин объяснил, что его убило миной, прямым попаданием снаряда. Председателя старшины так и не удалось найти, однако нашли только руки и ноги.