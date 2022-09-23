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Российский оккупант рассказал матери, как убило его старшину: перехват ГУР

Фото: Российский оккупант рассказал матери, как убило его старшину (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Российский кафир рассказал своей матери, что на войне погиб его старшина, однако его голову так и не удалось найти.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.

Мать пытается выяснить, какие дела у ее сына-оккупанта. Затем она рассказала, что в интернете увидела информацию о гибели старшины ее сына.

"Андрюха Султанов – старшина этой роты. Его убило уже давно", - заявил оккупант.

Россиянин объяснил, что его убило миной, прямым попаданием снаряда. Председателя старшины так и не удалось найти, однако нашли только руки и ноги.

Напомним, что российский военный признался в убийстве, посоветовав жене "тормозить бабки".

Также оккупантам без их ведома продлевают контракты, чтобы оставить на войне.

Ранее оккупант пожаловался жене на собственное руководство и потери.

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