Российский оккупант рассказал матери, как убило его старшину: перехват ГУР
Российский кафир рассказал своей матери, что на войне погиб его старшина, однако его голову так и не удалось найти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу ГУР МО Украины.
Мать пытается выяснить, какие дела у ее сына-оккупанта. Затем она рассказала, что в интернете увидела информацию о гибели старшины ее сына.
"Андрюха Султанов – старшина этой роты. Его убило уже давно", - заявил оккупант.
Россиянин объяснил, что его убило миной, прямым попаданием снаряда. Председателя старшины так и не удалось найти, однако нашли только руки и ноги.
Напомним, что российский военный признался в убийстве, посоветовав жене "тормозить бабки".
Также оккупантам без их ведома продлевают контракты, чтобы оставить на войне.
Ранее оккупант пожаловался жене на собственное руководство и потери.
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