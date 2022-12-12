В российской колонии избили заключенных, отказавшихся ехать воевать в Украину

В исправительной колонии Калужской области России бойцы спецподразделения Федеральной службы исполнения наказаний избили заключенных, которые не захотели ехать воевать против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российское СМИ Meduza.
Издание ссылается на правозащитника Владимира Овечкина, который говорит, что "воспитательную работу" решили провести с заключенными, что не только отказались ехать на войну, но и осуждали заключенных, которые на это согласились.
При этом глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что региональный омбудсмен проверит колонию.
Напомним, еще в октябре стало известно, что российский ППК "Вагнер" начал массово вербовать заключенных из российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатитом C.
Также мы писали, что россияне продолжили вербовку заключенных в Брянске и Брянской области.
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