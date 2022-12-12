RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В российской колонии избили заключенных, отказавшихся ехать воевать в Украину

Фото: в России избили не захотевших ехать на войну заключенных (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

В исправительной колонии Калужской области России бойцы спецподразделения Федеральной службы исполнения наказаний избили заключенных, которые не захотели ехать воевать против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на российское СМИ Meduza.

Издание ссылается на правозащитника Владимира Овечкина, который говорит, что "воспитательную работу" решили провести с заключенными, что не только отказались ехать на войну, но и осуждали заключенных, которые на это согласились.

При этом глава Калужской области Владислав Шапша заявил, что региональный омбудсмен проверит колонию.

Напомним, еще в октябре стало известно, что российский ППК "Вагнер" начал массово вербовать заключенных из российских тюрем, страдающих тяжелыми инфекционными заболеваниями, в частности ВИЧ и гепатитом C.

Также мы писали, что россияне продолжили вербовку заключенных в Брянске и Брянской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияМобилизация в России