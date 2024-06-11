Российский бомбардировщик Су-34 разбился в Северной Осетии, экипаж погиб

Напомним, на днях в Северной Осетии произошла атака дронов на военный аэродром Моздок. На этом объекте базируется отдельный 485-й отдельный вертолетный полк, и с этого аэродрома взлетают, в частности, носители ракет "Кинжал" самолеты МиГ-31К.

Кроме них, ранее этой весной на аэродроме Моздок фиксировали также бомбардировщики Ту-22М3, самолеты Су-25М и вертолеты разных типов.

Позже источник РБК-Украина сообщил, что за атакой дронов 8 июня на Северную Осетию стояло Главное управление разведки Минобороны.

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