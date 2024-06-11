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Российский бомбардировщик Су-34 разбился в Северной Осетии, экипаж погиб

Фото: российский самолет Су-34 (wikipedia.org)
Автор: Владимир Костырин

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 разбился на территории Северной Осетии. Никто из членов экипажа самолета не выжил после падения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на РосСМИ.

Инцидент произошел в гористой местности в районе села Горный Дзуарикау.

Пропагандистское агентство ТАСС, ссылаясь на Министерство обороны РФ, пишет о гибели экипажа.

Также в ведомстве страны-агрессора причиной авиакатастрофы предварительно называют "техническую неисправность".

Соответствующие сообщения распространили и другие российские медиа, при этом на ресурсе Минобороны РФ пока информация о падении Су-34 не появилась.

 

Между тем, в сети были обнародованы кадры с камеры наблюдения, на которых можно услышать звук взрыва, а сняты они якобы у места крушения этого военного самолета. Указанное время - около полуночи по местному времени.

Напомним, на днях в Северной Осетии произошла атака дронов на военный аэродром Моздок. На этом объекте базируется отдельный 485-й отдельный вертолетный полк, и с этого аэродрома взлетают, в частности, носители ракет "Кинжал" самолеты МиГ-31К.

Кроме них, ранее этой весной на аэродроме Моздок фиксировали также бомбардировщики Ту-22М3, самолеты Су-25М и вертолеты разных типов.

Позже источник РБК-Украина сообщил, что за атакой дронов 8 июня на Северную Осетию стояло Главное управление разведки Минобороны.

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