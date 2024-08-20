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Российские захватчики уничтожили заповедник "Каменные Могилы" вблизи Мариуполя

Фото: Российские захватчики уничтожили заповедник "Каменные Могилы" (wikipedia.org)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные обустроили свои лагеря на территории заповедника "Каменные Могилы" вблизи села Назаровка, Никольской части Мариупольского района.

Об этом заявил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

По его словам, в последние месяцы наблюдалось значительное накопление вражеских сил в этом районе, и недавно удалось установить точное место их расположения.

Из-за интенсивного использования военной техники и обустройства стрельбищ в заповеднике, можно сделать вывод, что "Каменные Могилы" уничтожены.

Это уже второй уничтоженный российскими войсками заповедник в этом районе. Ранее был разрушен заказник "Меотида" от Мариуполя до хутора Бабах-Тарама, который пострадал от бомбардировок и размещения военных баз. Уникальные места гнездования птиц, занесенных в Красную книгу, были потеряны.

Также был уничтожен "Чаечий остров" на Белосарайской Косе.

Заповедник "Каменная могила"

Каменные Могилы - это уникальное природное и историко-культурное явление, расположенное на территории Донецкой и Запорожской областей Украины. Этот заповедник является настоящей жемчужиной украинской степи, которая поражает своей красотой, геологическим разнообразием и богатой историей.

Каменные Могилы - это мощные скальные выходы гранитов, которые возвышаются на 50-70 метров над окружающей степью. Эти граниты имеют возраст около 2 миллиардов лет и образуют живописные ландшафты с многочисленными пещерами, нишами и скальными выходами.

На скалах также сохранились тысячи петроглифов - рисунков, нанесенных древним человеком. Эти рисунки отражают быт, верования и мировоззрение людей, которые жили на этой территории тысячи лет назад.

Уничтожение "Аскании-Новая"

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в интервью РБК-Украина сообщил, что заповедника "Аскания-Нова" уже фактически нет, поскольку россияне вывезли оттуда немало животных, тем самым уничтожив его.

Что известно о заповеднике и его состоянии во время войны – читайте в материале РБК-Украина.

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