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Российские захватчики расстреляли двух украинских пленных

Фото: оккупанты расстреляли двух украинских пленных (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупанты расстреляли двух украинских защитников, попавших в плен. Это произошло на востоке Украины сегодня, 18 февраля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ в Telegram.

"Сегодня утром в полосе ответственности ОСУВ "Хортица" россияне в очередной раз показали свое отношение к Международному гуманитарному праву, расстреляв двух украинских военнопленных", - говорится в сообщении.

 

Добавим, что оперативно стратегическая группировка "Хортица" также известна как Восточная группировка войск охватывает территории Харьковской, Луганской и Донецкой областей, включая Бахмут.

Обострение на фронте

Напомним, украинские силы вышли из Авдеевки, заняв более выгодные позиции дальше за городом. Командующий Таврическим направлением сообщил, что некоторое количество украинских бойцов попало в плен.

Добавим, что оккупационные войска пытаются взять Авдеевку с осени 2023 года. В феврале ситуация в этом направлении стала критической. Бойцов Третьей штурмовой бригады передислоцировали в район Авдеевки для усиления украинской обороны.

Что значит выход ВСУ из Авдеевки и как это повлияет на ситуацию на фронт - читайте в материале РБК-Украина.

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