Российские военные обстреляли Херсон и убили местного жителя
Российские захватчики обстреляли один из районов Херсона. В результате атаки погиб местный житель.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.
"Сегодня из-за вражеского обстрела Днепровского района города ранения, несовместимые с жизнью, получил 27-летний мужчина. Мои соболезнования родным убитого", - написал он.
Обстрелы Херсонской области и Херсона
После освобождения Херсона в ноябре 2022 года, российские войска сохранили контроль над левобережной частью Херсонской области и почти ежедневно открывают огонь по городу и другим населенным пунктам на правом берегу Днепра.
В среду, 28 мая, враг снова атаковал Херсонскую область. В результате обстрела пострадали двое мирных жителей, один из них получил тяжелое ранение.
Предыдущий обстрел произошел 23 мая. Тогда в результате вражеской атаки погибли три человека, еще десять получили ранения.
В ООН атаки захватчиков на Херсон и область признали военными преступлениями.
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