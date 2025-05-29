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Российские военные обстреляли Херсон и убили местного жителя

Херсон, Четверг 29 мая 2025 23:34
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Российские военные обстреляли Херсон и убили местного жителя Фото: военные агрессора ударили по одному из районов Херсона (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские захватчики обстреляли один из районов Херсона. В результате атаки погиб местный житель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Херсонской областной военной администрации Александра Прокудина.

"Сегодня из-за вражеского обстрела Днепровского района города ранения, несовместимые с жизнью, получил 27-летний мужчина. Мои соболезнования родным убитого", - написал он.

Обстрелы Херсонской области и Херсона

После освобождения Херсона в ноябре 2022 года, российские войска сохранили контроль над левобережной частью Херсонской области и почти ежедневно открывают огонь по городу и другим населенным пунктам на правом берегу Днепра.

В среду, 28 мая, враг снова атаковал Херсонскую область. В результате обстрела пострадали двое мирных жителей, один из них получил тяжелое ранение.

Предыдущий обстрел произошел 23 мая. Тогда в результате вражеской атаки погибли три человека, еще десять получили ранения.

В ООН атаки захватчиков на Херсон и область признали военными преступлениями.

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